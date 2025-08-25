Татарстан занял 26-е место в стране по расходам семей на ЖКУ

Республика Татарстан заняла 26-е место в рейтинге регионов России по доле расходов семей на оплату коммунальных услуг. Среднестатистическая семья тратит на ЖКУ 8,4% потребительских расходов или около 4926 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ В Татарстане на оплату ЖКУ тратят 8,4% потребительских расходов

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года республика оказалась на 26-м месте среди российских регионов по доле расходов населения на оплату ЖКУ. По сравнению с годом ранее показатель вырос на 0,5 процентного пункта.

Согласно рейтингу РИА Новости, наименьшая доля затрат на ЖКУ зафиксирована в Ингушетии — 4,6%. Наибольшие расходы приходятся на Новгородскую область, где жители направляют на оплату коммунальных услуг 13,6% своих потребительских расходов.

С 1 июля 2025 года в России прошла рекордная за последние десять лет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным агентства АКРА, рост составил в среднем около 13% и объяснялся сочетанием хронического недофинансирования отрасли и отсутствием в бюджете дополнительных средств. Выше всего платежи выросли на Дальнем Востоке: в Магаданской области сумма в платежке увеличилась на 12% и достигла 18,7 тыс. руб.

Ранее в Минстрое России отмечали, что изменение платы за ЖКУ связано с прогнозируемой инфляцией и ростом стоимости энергоресурсов. По прогнозу Минэкономики, с 1 июля 2026 года совокупный платеж за коммунальные услуги может вырасти еще на 9,8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммуналка узнала себе цену».

Анар Зейналов