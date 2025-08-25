На Дону в тройном ДТП пострадали двое несовершеннолетних

На 870-м км автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе в тройной аварии двое погибли и четверо пострадали, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в автомобиль «Лада Веста». Продолжив движение по инерции, водитель Kia Rio врезался и во встречный автомобиль Geely Atlas.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Kia Rio. Травмы получили водитель автомобиля Geely Atlas и его пассажир 50 лет лет, а также двое несовершеннолетних 9 и 5 лет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн