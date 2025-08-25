Министр финансов Германии прибыл в Киев
Глава Минфина Германии, вице-канцлер Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает Reuters. Он встретится с представителями украинского правительства.
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Господин Клингбайль призвал Россию продемонстрировать заинтересованность в урегулировании военного конфликта. Он отметил, что не стоит «питать иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может ослабнуть». «Мы остаемся вторым по объему помощи союзником Украины в мире и крупнейшим в Европе»,— сказал министр журналистам.
В ходе визита в Вашингтон в августе канцлер Германии Фридрих Мерц впервые допустил развертывание немецких войск на территории Украины. Такое решение требует одобрения Бундестага, но согласия на этот счет нет даже в правящем блоке. Другие политические силы выступили резко против. Германия не значится в предлагаемом Россией списке стран-гарантов.
