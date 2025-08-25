Глава Удмуртии прокомментировал слухи о тотальном контроле через мессенджер Max

С сентября все рабочие чаты в Удмуртии будут переведены в мессенджер Max. Об этом на аппаратном совещании 25 августа сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также глава региона прокомментировал слухи о «тотальном контроле» за действиями пользователей после установки мессенджера. «Если нечего скрывать, то в чем проблема? <…> Это надо в каких иллюзиях пребывать, чтобы предполагать, что американский ресурс WhatsApp действительно защищен от слежки»,— отметил глава региона.

Напомним, ранее Александр Бречалов завел канал в новом мессенджере Max.Также на платформе появился канал правительства Удмуртии.

