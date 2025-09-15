Сегодня исполняется 84 года спецпредставителю президента по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову

Виктор Зубков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виктор Зубков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Дорогой Виктор Алексеевич, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вы человек необыкновенных талантов, прошедший путь от слесаря Мончегорского ремонтно-механического завода в 1958–1960 годах до поста председателя правительства Российской Федерации в 2007–2008 годах. Вы дважды были заместителем В. В. Путина — и в пору совместной работы в комитете внешних экономических связей мэрии Санкт-Петербурга, и в правительстве РФ. Разумеется, напоминаю все это не Вам, а читателям газеты «Коммерсантъ». Вы долгие годы работали на земле, с людьми, которые ждали от Вас поддержки и мудрого совета. И это редкое во все времена качество — способность слушать и слышать многих и многих, отзываться на их проблемы и боли — свойственно Вам по природе и лишь отшлифовано опытом. Вы умеете договариваться с самыми сложными зарубежными партнерами, в чем не раз мог убедиться во время работы в «Петербургском диалоге» под Вашим началом. Вы по-настоящему порядочный и доброжелательный человек, с которым в равной степени интересно и за столом заседаний, и в дружеском застолье.

Многая лета! Искренне Ваш, М. Швыдкой

