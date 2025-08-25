«Ночь кино» в Свердловской области посетили свыше 32 тыс. человек

Площадки десятой «Ночи кино» в Свердловской области посетили более 32 тыс. человек, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Кинопоказы прошли на 186 площадках в 57 муниципалитетах.

В городах Среднего Урала акция сопровождалась викторинами, перформансами, выставками и концертами, были организованы фотозоны, мастер-классы и другие мероприятия. В Серове в течение ночи киноновинки в центре досуга «Родина» посмотрели порядка 1,6 тыс. зрителей. Полевской центр досуга «Азов» посетили свыше 1,5 тыс. свердловчан. На просмотр фильмов в Центр культуры и досуга в Красноуфимске пришли 1,4 тыс. горожан. Кроме того, в «Доме кино» в Екатеринбурге завершился пятидневный региональный проект «Сделано на Урале», в рамках которого показывали кино, созданное в Свердловской области. Программа была разбита на героический, музыкальный, детский, многонациональный и другие блоки.

Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года. За 10 лет участниками мероприятий стали почти 290 тысяч уральцев.

Напомним, в Свердловской области в этом году число площадок «Ночи кино» увеличилось со 168 до 186. Это рекордный показатель за всю историю проведения акции в регионе. В Екатеринбурге акция прошла на 14 локациях. Акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. Свердловская область традиционно входит в пятерку лидеров по числу участников и охвату аудитории.

