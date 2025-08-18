На Урале «Ночь кино» пройдет на 180 площадках

В Свердловской области 23 августа пройдет десятая юбилейная Всероссийская акция «Ночь кино». Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, в этом году число площадок увеличилось со 168 до 180. Это рекордный показатель за всю историю проведения акции в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С каждым годом "Ночь кино" все глубже встраивается в культурную повестку региона. Это событие, которое не только прививает любовь к отечественному кино, но и делает культуру по-настоящему доступной — особенно для жителей небольших городов и сел», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.

В Екатеринбурге акция пройдет на 14 локациях, в числе которых Дом кино, кинотеатры «Премьер Зал» и «Киноплекс». Юбилейная программа включает бесплатные показы трех российских фильмов: военной драмы «Группа крови», фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и музыкального байопик «Пророк. История Александра Пушкина». Официальное открытие пройдет в Доме кино Екатеринбурга, где развернуты экспозиции об истории кинопроката на Урале и проведут выступления актеров в образах героев Волкова и Пушкина.

Акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. Свердловская область традиционно входит в пятерку лидеров по числу участников и охвату аудитории. За девять лет в мероприятии приняли участие более 257 тыс. человек. Показы пройдут в Верхнем Тагиле, Первоуральске, Туринске, Серове, Камышлове и других городах области. Кроме кинопоказов, зрителей ждут бесплатные концерты, выставки, викторины и творческие встречи.

Полина Бабинцева