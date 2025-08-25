Жильцам красноярского дома с провалившимся грунтом назвали сроки возвращения

Жильцы многоквартирного дома на ул. Бограда в Красноярске, эвакуированные после провала грунта у первого подъезда, смогут вернуться в квартиры не ранее конца сентября. Об этом говорится в сообщении мэрии по итогам обследования и инженерно-геологических изысканий.

«На данный момент мы продолжаем в соответствии с проектом работы по укреплению фундамента первого подъезда, чтобы жители могли скорее вернуться в квартиры. Ориентировочно это случится в конце сентября — начале октября. С учетом дополнительного объема работ по укреплению фундамента всего дома мы планируем завершить работы до конца текущего года»,— приводятся в сообщении слова гендиректор подрядной организации Алексея Первоушина. По его словам, расселение жильцов второго и третьего подъездов не потребуется.

По данным мэрии Красноярска, межведомственная комиссия признала дом 1960 года постройки аварийным. Но, как отметили городские власти, «приоритетного права на снос у данного дома нет, сроки расселения зависят от финансирования, а также порядка очередности».

Как писал «Ъ-Сибирь», грунт провалился у первого подъезда пятиэтажного дома (20 квартир) утром 2 июля. Обошлось без пострадавших, но жильцов пришлось эвакуировать и временно переселить.

Валерий Лавский