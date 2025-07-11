Причины провала грунта в Красноярске выясняют с помощью георадара

Причины провала грунта на ул. Бограда станут известны на следующей неделе. Сообщение об этом 11 июля размещено в Telegram-канале мэрии Красноярска.

«Сегодня специализированная проектная организация приступила к геофизическому исследованию грунта с помощью специального оборудования — георадара»,— рассказали в городской администрации о ходе работ. На этой неделе были проведены инженерно-геологические изыскания. По данным мэрии, по итогам всех этих исследований будет принято решение о дальнейших действиях.

Как писал «Ъ-Сибирь», грунт провалился у первого подъезда пятиэтажного дома утром 2 июля. Обошлось без пострадавших. Жильцы были эвакуированы. После установки страховочных конструкций им позволили в сопровождении спасателей забрать из квартир необходимые вещи.

Валерий Лавский