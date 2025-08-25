Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Швейцарская International Baccalaureate признана нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала деятельность швейцарской неправительственной организации (НПО) International Baccalaureate (Швейцария) нежелательной на территории России. По версии ведомства, эта НПО предлагала помочь с поступление в международные вузы, а на деле занималась «форматированием российской молодежи по западным шаблонам».

Генпрокуратура утверждает, что суть обучения сводили к «навязыванию своего видения исторических процессов», а также «искажению общеизвестных фактов». Организация также якобы занималась антироссийской пропагандой и разжиганием межнациональной вражды. С началом военной операции на Украине в «методических пособиях» НПО появились призывы к международной изоляции России, а также материалы, дискредитирующие российскую армию, уверяют в прокуратуре.

«Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений»,— сказано в пресс-релизе российского ведомства.

На прошлой неделе Генпрокуратура РФ признала нежелательным немецкий фонд Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ). Ведомство утверждает, что с начала СВО организация заняла «политически ангажированную антироссийскую позицию».

