Генпрокуратура признала нежелательным немецкий фонд EVZ

Генпрокуратура РФ объявила о признании нежелательной на территории страны немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ). Фонд создали в Германии для выплат через партнерские организации пострадавшим от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. С начала СВО организация заняла «политически ангажированную антироссийскую позицию», утверждает прокуратура.

Согласно пресс-релизу российского ведомства, EVZ призывал поддерживать Украину и организовывал для нее сбор пожертвований. Руководство фонда также сформировало дополнительный «бюджет солидарности» на нужды Киева, заявили в прокуратуре.

При этом с 2024 года EVZ прекратил финансирование в России программы, целевой аудиторией которой были родственники жертв «гитлеровских пособников». В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя. В прокуратуре убеждены, что деятельность фонда направлена на нарушение территориальной целостности России, «усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии».

На прошлой неделе Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Demokrati-JA e.V. По версии ведомства, участники этой организации «вносят раскол» в русскоязычную диаспору Германии для стимулирования «деятельности, направленной против интересов России».