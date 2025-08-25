Новое уголовное дело завели на экс-главу «Спецавтохозяйства» Новосибирска

В Новосибирске уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, наказание по ней до десяти лет лишения свободы) следственные органы завели в отношении Александра Южакова — бывшего руководителя АО «Спецавтохозяйство» (САХ), имеющего статус регоператора по обращению с ТКО. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным источников, внимание следователей привлекли договоры, заключенные в августе 2024 года между САХ и московской компанией. Речь в них шла об оказании консультационных услуг по проектам создания «Левобережного» и «Правобережного» комплексов по переработке отходов, концессионером строительства которых было выбрано «Спецавтохозяйство».

В материалах следствия указывается, что Александр Южаков распорядился перевести на счет подрядчика 5 млн руб. за услуги, которые, по материалам дела, были выполнены некачественно и необходимость в которых отсутствовала.

Это второе уголовное дело в отношении Александра Южакова. В феврале 2025 года следователи предъявили ему обвинение в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы) и добились заключения под стражу. По предварительным данным, руководитель САХ через посредника вымогал у предпринимательницы принадлежащую ей фирму номинальной стоимостью 45 млн руб. По требованию подозреваемого она должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100% ее доли на посредника.

Александр Южаков возглавил «Спецавтохозяйство» в июле 2024 года. Он сменил Андрея Зыкова, которого заподозрили в хищении и арестовали.

Илья Николаев