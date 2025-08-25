Почти половина избиркомов не раскрыли доходы кандидатов в губернаторы

Почти половина региональных избиркомов не торопятся раскрывать сведения о доходах кандидатов в губернаторы. Как выяснил “Ъ”, по состоянию на 24 августа эти данные обнародовали лишь в 11 из 20 субъектов РФ, где 14 сентября пройдут прямые выборы глав регионов. Публикация такой информации по-прежнему предусмотрена избирательным законодательством, хотя жестких требований по срокам и форме оно не содержит.

В комиссиях задержку объясняют по-разному. Например, в избиркомах Камчатского края и Свердловской области “Ъ” пообещали, что вскоре разместят указанные сведения на своих сайтах. В пресс-службе Центризбиркома Татарстана сообщили, что данные о доходах и имуществе будут размещены 14 сентября на информационных плакатах во всех помещениях для голосования, а по мере готовности макетов плакатов сведения появятся и на сайте избиркома. В избиркоме Еврейской автономной области отказали “Ъ” в просьбе предоставить декларации кандидатов в губернаторы. Там заявили, что могут направить эти сведения только по официальному запросу в течение месяца.

Что касается 11 отчитавшихся регионов, то самый крупный доход за 2024 год из идущих на выборы действующих губернаторов задекларировал врио главы Коми Ростислав Гольдшейн — 18,2 млн руб. Источником поступления средств, помимо губернаторской зарплаты, значатся ООО «Саммит Моторс» (Хабаровск) и ПАО «Сбербанк России». Самый крупный остаток на банковских счетах зафиксирован у врио курского губернатора Александра Хинштейна (48,7 млн), а о самых скромных доходах (4,3 млн руб.) отчитался руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Подробности — в материале «Ъ» «Необременительные обязательства».