Ввод складов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга вырос на 88%

В январе—июне 2025 года в России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей сдали 1,55 млн кв. м складской недвижимости, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Год к году показатель вырос на 88%. Основной объем обеспечили развивающиеся хабы — регионы, где экспонируется менее 1 млн кв. м складов. Здесь была сдана 971 тыс. кв. м — в четыре раза больше, чем годом ранее.

В NF Group говорят, что ввод складов в российских регионах в январе—июне вырос в два раза год к году, до 1 млн кв. м. В Москве и Подмосковье рост нового строительства логистических площадей составил 67% год году, до 982 тыс. кв. м, отмечают в IBC Real Estate. Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области продемонстрировал снижение на 12%, до 209 тыс. кв. м.

Драйверы регионального спроса — федеральные розничные сети и онлайн-ритейлеры, уточнил партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин пояснил, что в первом полугодии 36% ввода в субъектах обеспечили склады, самостоятельно построенные участниками рынка электронной торговли. Еще 37% — логопарки формата built-to-suit (строительство под заказчика).

Подробности — в материале «Ъ» «Ритейл сложился в регионах».