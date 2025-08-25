Производители кондитерских изделий повышают закупочные цены

С сентября крупные производители кондитерских изделий, российские подразделения Mondelez International и Orion, готовятся поднять закупочные цены, следует из писем компаний (есть у “Ъ”). Девять позиций продукции Orion вырастут на 5–7%. В случае с Mondelez коррекция составит 2,3–14,3%. Максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9–12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9–9,9%.

Собеседник “Ъ” в одной из крупных сетей уточнил, что производители сладостей за 2025 год провели уже несколько раундов повышения цен: закупочная стоимость выросла в среднем на 30–40%. По данным Росстата, в июле в России средняя розничная стоимость шоколада составила 1,47 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 30,8%. Шоколадные конфеты с натуральными добавками подорожали на 12%, до 1,02 тыс. руб. за 1 кг, кексы — на 14,4%, до 456,4 руб. за 1 кг. Для печенья рост составил 10,6%, до 303 руб. за 1 кг.

В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что в России представлена кондитерская продукция в разных ценовых категориях, доступная широкому кругу потребителей. На ее стоимость влияет ситуация с импортными ингредиентами, увеличение затрат на упаковку и логистических издержек. В министерстве добавили, что высокая конкуренция в сегменте сдерживает существенный рост цен.

Подробности — в материале «Ъ» «Горький привкус сладкой жизни».