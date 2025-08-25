В омском райцентре остаются подтопленными 16 домов и 278 участков
Число домов, подтопленных в районном центре Таврическое, к утру 25 августа сократилось до 16. Данные привели в главном управлении МЧС по Омской области.
Кроме того, подтопленными остаются 278 приусадебных участков. Три человека, как указывается в сводке ведомства, воспользовались пунктами временного размещения.
По сообщению администрации Таврического района, к 24 августа воду удалось отвести от 130 домов. В этой работе в настоящее время задействовано около 30 единиц техники.
Как писал «Ъ-Сибирь», подтопления вызваны проливными дождями, обрушившимися на Таврический район, расположенный на юге Омской области, в середине августа.