В омском райцентре остаются подтопленными 16 домов и 278 участков

Число домов, подтопленных в районном центре Таврическое, к утру 25 августа сократилось до 16. Данные привели в главном управлении МЧС по Омской области.

Кроме того, подтопленными остаются 278 приусадебных участков. Три человека, как указывается в сводке ведомства, воспользовались пунктами временного размещения.

По сообщению администрации Таврического района, к 24 августа воду удалось отвести от 130 домов. В этой работе в настоящее время задействовано около 30 единиц техники.

Как писал «Ъ-Сибирь», подтопления вызваны проливными дождями, обрушившимися на Таврический район, расположенный на юге Омской области, в середине августа.

Валерий Лавский