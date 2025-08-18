МЧС увеличивает группировку в пострадавшем от дождей райцентре Омской области

Отряд МЧС из Омска прибыл в рабочий поселок Таврическое Омской области для ликвидации последствий подтоплений. По данным администрации Таврического района, вечером 17 августа в этой работе было задействовано в общей сложности 70 человек и 22 единицы техники.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Омской области, спасатели откачивают воду, помогают населению поднимать мебель и вещи, проводят прочистку ливневых стоков, прокопку траншей.

«Завтра в район прибудут дополнительные силы и средства для ликвидации последствий подтопления. В том числе насосные станции, тепловые пушки для просушки помещений»,— сообщил заместитель председателя областного правительства Алексей Ромахин на состоявшемся в воскресенье заседании комиссии по ЧС.

Как писал «Ъ-Сибирь», причиной подтоплений в Таврическом, расположенном на юге региона, стали сильные ливни. В административном центре Таврического района введен режим повышенной готовности.

Валерий Лавский