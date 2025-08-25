Банковские pay-сервисы нарастили аудиторию и объем трансакций

Многие крупные российские банки, запустившие собственные pay-сервисы, по итогам первого полугодия зафиксировали существенный рост как по аудитории, так и по объему платежей, показал опрос “Ъ”. По словам директора Т-Банка по продукту T-Pay Никиты Буклиша, 32% всех трансакций проходят с помощью альтернативных карточных способов оплаты, в том числе с помощью pay-сервисов.

Число клиентов, пользующихся T-Pay, по состоянию на август достигло 9 млн человек, за первые шесть месяцев 2025 года количество оплат в онлайне с помощью T-Pay превысило 9 млн штук в месяц. Количество бизнес-клиентов, установивших себе в качестве одного из способов оплаты сервис T-Pay как в онлайне, так и в офлайне, в первом полугодии 2025 года выросло в четыре раза год к году.

В других банках рост не менее заметный. К примеру, в Газпромбанке сообщили, что в первом полугодии количество платежей с помощью Gazprom Pay выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 92%, а по объему — на 102%. При этом, по итогам первого полугодия количество пользователей Gazprom Pay составило более 3,3 млн, что превышает показатель прошлого года на 30%.

В МТС-банке также отметили рост аудитории МТС Pay на 30%, до 5 млн человек. За первое полугодие 2025 года через сервис было проведено 43 млн трансакций, что на 25% выше год к году. Денежный оборот через МТС Pay оказался более 32 млрд руб., что превышает показатель прошлого года более чем на 29%.

В ВТБ уточнили, что запустили ВТБ Pay только в конце 2024 года. В январе 2025-го с помощью ВТБ Pay клиенты совершили 3 млн оплат на 2,1 млрд руб., в июле — уже 26,6 млн платежей на 19,5 млрд руб., а количество активных пользователей составило почти 1 млн человек, рассказали в банке.

