Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье на развитие картофелеводства выделено почти 62 млн рублей

Аграриям Ставропольского края на развитие отраслей овощеводства и картофелеводства выделено почти 61,8 млн руб. Эти средства помогли компенсировать часть затрат на выращивание культур. Об этом сообщает «Победа 26» со ссылкой на данные управления информационной политики и пресс-службы правительства и губернатора Ставрополья.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2025 году площадь картофельных полей составила 2 тыс. га. Из них 1,6 тыс. га приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства, а оставшаяся часть — на сельскохозяйственные предприятия.

Прогнозируемая урожайность картофеля в 2025 году составляет 180 ц/га, а валовой сбор — около 36 тыс. т картофеля, что выше прошлогоднего показателя.

Наибольшие площади картофельных полей находятся в станицах Боргустанской и Суворовской, с. Винсады и х. Новоборгустанском. Здесь выращивают сорта «Коломбо», «Невский», «Беллароза», «Деризе», «Ред Стар», «Рамона» и «Пикассо».

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все