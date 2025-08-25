Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе сумма компенсаций на оплату ЖКУ составили 280 млн рублей

За первые шесть месяцев 2025 года в Ставрополе более 31,6 тыс. жителей получили компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 280 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Субсидию получили около 10,5 тыс. семей на сумму около 92 млн руб. Более 6 тыс. горожан, достигших возраста 70 лет и старше, получили компенсацию за взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Общая сумма выплат составила свыше 13,6 млн руб.

