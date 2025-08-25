Начало недели в Свердловской области станет жарким

В понедельник в Свердловской области ожидается самый теплый день недели — температура днем достигнет +25°..+30°. Потепление затронет даже северные районы, где накануне было холодно — там потеплеет до +19°.. +24°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

К вечеру 25 августа к западным границам области приблизится холодный атмосферный фронт. В западных районах возможны кратковременные ливни и грозы. Прохождение фронта через регион ожидается в ночь на вторник, после чего теплая погода сменится похолоданием.

В Екатеринбурге днем понедельника температура достигнет +26°..+28°, переменная облачность, возможны кратковременные дожди с вероятностью грозы 5%, ветер юго-восточный, южный, 2-7 м/с. Во вторник температура ночью будет держаться на отметках в районе +18°, днем до +23°, в среду ночью будет +11°, днем +19°, в четверг — ночью +11°, днем +17°, ночью пятницы похолодает до +9°, днем до +15°. В субботу ночью +10°, днем +15°, в воскресенье, 31 августа — ночью +9°, днем +16°.

Напомним, начало прошлой недели отметилось сильными дождями и грозами, а на выходных воздух в Екатеринбурге прогрелся до +26°.

Ирина Пичурина