На выходных температура в Екатеринбурге достигнет +26°

В Екатеринбурге на выходных воздух прогреется до +26°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». На следующей неделе температура начнет снижаться, ожидается похолодание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В большинстве районов Свердловской области 22 августа осадков не ожидается — дожди возможны только по западу и по востоку области. Температура в регионе днем составит +19°..+24°.

В Екатеринбурге днем пятницы будет +21°..+23°, переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, 2-7 м/с. Ночью в субботу похолодает до +11°, днем ожидается +19°. В воскресенье ночью до +13°, днем температура поднимется до +26°. В начале недели теплая погода еще сохранится, однако в следующие дни температура будет снижаться.

Напомним, начало этой недели отметилось сильными дождями и грозами.

Ирина Пичурина