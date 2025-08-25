Минтранс Кузбасса возглавил Константин Лопатенко

Новым министром транспорта Кемеровской области назначен Константин Лопатенко, сообщила пресс-служба администрации правительства региона. На этом посту он сменил Сергея Рубана, который ушел с должности по собственному желанию 1 июля этого года.

До этого назначения господин Лопатенко возглавлял кемеровское управление единого заказчика транспортных услуг. Ранее он работал в управлении федерального агентства кадастра объектов недвижимости Кемерова, Росприроднадзоре, Россельхознадзоре и Росимуществе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале августа министром здравоохранения Кузбасса был назначен Андрей Тарасов. На этом посту он сменил Дмитрия Беглова, которого в июне 2025 года суд отправил в СИЗО по делу о получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Александра Стрелкова