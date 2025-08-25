ВЦИОМ: часть россиян считают себя «особым народом»

Около 40% опрошенных россиян считают русских «совершенно особым народом», при этом остальные респонденты полагают, что это «такой же народ, как и все остальные». Соответствующий телефонный опрос в мае этого года проводил аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ. В выборку попало 1600 человек разных возрастных групп, пишут «Ведомости», ссылаясь на имеющееся у них исследование.

Люди, считающие россиян «особенными», объясняют это мировоззрением и духовными ценностями (22%), душевностью (15%), богатой культурой (12%), православием (12%), патриотизмом (11%), состраданием (8%) и другими качествами.

Больше всего приверженцев этой точки зрения среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет — по 45% в каждой группе. Меньше всего — 23% среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Как сообщалось ранее, в исследовании ИНСОМАР, проводимом накануне Дня государственного флага, для 80% опрошенных россиян цвета российского флага символизируют что-то конкретное, остальные 20% затрудняются описать смысл бело-сине-красной палитры.

