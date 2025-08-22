Россияне разложили триколор на смысловые составляющие

Для 80% опрошенных россиян цвета российского флага символизируют что-то конкретное, остальные 20% затрудняются описать смысл бело-сине-красной палитры. Это следует из результатов исследования ИНСОМАР, представленных 21 августа на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Во всероссийском телефонном опросе, проведенном 17–18 августа и приуроченном к отмечаемому 22 августа Дню государственного флага, участвовали 1,5 тыс. респондентов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Справедливо заметить, что какой-то официальной расшифровки цветов флага России нет. Есть исторические трактовки: при Петре I белый символизировал свободу и независимость, синий — Богородицу, красный — силу и могущество державы»,— напомнил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Но у большинства опрошенных россиян, как выяснили социологи, есть собственное мнение о значении каждого из цветов: белый чаще всего ассоциируется с чистотой помыслов, синий — с мирным небом, а красный — с «кровью, пролитой за Отечество» (см. график).

Некоторые значения респонденты приписывали сразу нескольким цветам. Так, о свободе и независимости они вспоминали в связи и с белой (11%), и с синей (4%) полосами на флаге. А мир, по мнению ряда опрошенных, символизируют все три цвета — белый (8%), синий и красный (по 4%). Кстати, в отношении красного, как признался господин Потуремский, исследователи получили и негативные ответы, однако «они носят настолько маргинальный и единичный характер, что говорить об этом с точки зрения общественного мнения не очень правильно».

При этом популярность тех или иных ассоциаций отчетливо варьируется в зависимости от возраста. К примеру, молодежь (от 18 до 29 лет) чаще наделяет белый цвет значением свободы и независимости (24%) и совершенно не считает красный символом СССР (0% ответов при 10% в среднем). Более же всего «советские» ассоциации с красным цветом распространены среди россиян старше 45 лет (12%).

Божена Иванова