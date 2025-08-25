Посол Ирана в Москве: оплата картами «Мир» будет возможна в Иране до конца 2025 года

Оплата картами российской платежной системы «Мир» будет возможна на всей территории Ирана до конца 2025 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол республики в России Казем Джалали.

По его словам, в настоящее время завершены три из четырех этапов интеграции платежных систем, финальный этап будет реализован до конца 2025 года.

В августе 2024 года Казем Джалали заявил, что карты «Мир» заработают в Иране в течение полугода.

6 июля 2024 года глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил о завершении подготовки к интеграции российского «Мира» и иранской «Шетаба». Процесс интеграции состоит из трех стадий: снятие наличных в рублях в российских банкоматах для владельцев карт «Шетаб», использование карт «Мир» в Иране и возможность расплачиваться иранскими картами в России.

Подробнее об интеграции «Мира» и «Шетаба» — в материале «Ъ».