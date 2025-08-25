Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия ведет «мучительный торг» за возвращение мирных жителей Курской области, которые оказались на территории Украины.

В своем Telegram-канале он сообщил, что 24 августа в рамках обмена военнопленными в формате «146 на 146» Киев вернул восемь жителей Курской области. По разным данным, более 20 человек до сих пор остаются на Украине.

По словам господина Мединского, во время оккупации Курской области украинские военнослужащие предложили гражданским «помощь в эвакуации» и вывезли их. Он утверждает, что, несмотря на обещание вернуть людей без условий, они стали «заложниками» и их «выменивают маленькими группами».

Владимир Мединский также предположил, что украинский «обменный фонд» российских военных «приближается к нулю», в то время как у России остаются «тысячи пленных ВСУ».