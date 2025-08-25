Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову

Первый апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Заседание назначено на 25 августа.

Тимур Иванов был приговорен Московским городским судом к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн руб. Его также лишили государственных наград. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Следствие установило, что в 2015 году, будучи главой «Оборонстроя», Иванов похитил более 216 млн руб., выделенных на покупку паромов для переправы через Керченский пролив. Кроме того, по фиктивным договорам он и его сообщники похитили у банка «Интеркоммерц» около 3,9 млрд руб.

Суд постановил взыскать с обвиняемых 3,9 млрд руб. в пользу «Агентства по страхованию вкладов», а также полностью удовлетворил иск «Главного управления обустройства войск» на 216,5 млн руб. Помимо этого, в отношении Иванова ведется расследование по обвинению во взятках.

