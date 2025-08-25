Эдит Пиаф, «приношение Чайковскому» и «танцплощадка шестидесятых»

В Ярославле в период с 25 по 31 августа пройдут концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, выступление коллектива LOS AKULOS под открытым небом и последние показы циркового шоу известной династии Тони. Также состоятся спектакль о взлетах и падениях французской певицы Эдит Пиаф и лекция о советском кино в Ярославском крае. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

26 августа в 18:30 в Ярославской государственной филармонии состоится концерт, посвященный 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. В этот вечер прозвучит программа «Приношение Чайковскому. Средь шумного бала», в которой примут участие выдающиеся музыканты – ансамбль солистов оркестра (ансамбль скрипачей) Большого театра России, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты оркестра Большого театра Александр Майборода (скрипка) и Арсений Котляревский (виолончель). Стоимость билетов — от 500 руб.

27 августа в 18:30 в Концертном зале им. Л.В. Собинова пройдет концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением дирижера, заслуженного артиста Татарстана Василия Валитова. Стоимость билетов на концерт под названием «Свободен духом и свободен сердцем» начинается от 800 руб.

30 августа в 17:00 в Губернаторском саду впервые выступит коллектив LOS AKULOS с программой «Танцплощадка шестидесятых»: твисты, музыка кино, мелодии из мультфильмов, а также саундтреки из фильмов Квентина Тарантино. Стоимость входного билета — 500 руб.

28, 30 и 31 августа в Ярославском цирке состоятся последние показы шоу цирковой династии Тони с участием индийских слонов, тигров, змей, верблюдов, страусов, кенгуру. В программе также выступление канатоходцев братьев Суанбековых, полет на волосах под куполом цирка и другие трюки. Стоимость билетов — от 800 руб.

Спектакли

28 августа в 19:00 в Концертном зале им. Л.В. Собинова пройдет спектакль «Эдит Пиаф. Шипы и розы» о взлетах и падениях французской певицы. Это постановка о неиссякаемой силе женщины, которая сумела завоевать сердца миллионов людей. В спектакле заняты актеры театра и кино Иван Альховский и Софья Терехова. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Выставки и встречи

30 августа в 16:00 в Ярославском музее-заповеднике состоится лекция «Важнейшее из искусств в Ярославле», которая посвящена первым шагам советского кино в Ярославском крае. Хранитель документального фонда музея Ирина Зубатенко расскажет, в какие кинотеатры ходили ярославцы в 1920-е годы, что за фильмы показывали, чем Ярославль был привлекателен для московских съемочных групп. Мероприятие пройдет в пространстве «Бирюльки Холл» на территории музея, стоимость входного билета — 300 руб.

Кино

Ярославцы могут посмотреть в кинотеатрах фильм «Геля». Дальнобойщик Саня совмещает основную работу с угоном машин. Его жена со дня на день должна родить ребенка. Внезапно Сане поступает заказ об угоне дорогой иномарки. Желая обеспечить безбедное будущее своей семье, он соглашается выполнить его и отправляется на заказ, но внезапно сталкивается с преступной группировкой. Главные роли сыграли Илья Малаков и Виктор Добронравов.

