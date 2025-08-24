Минобороны опубликовало видео с возвращенными с Украины военнослужащими

На территорию России в ходе обмена с украинской стороной вернулись 146 российских военнослужащих. Минобороны опубликовало кадры с белорусской границы, где проходил обмен. На них возвращенные военнослужащие скандируют «Россия!», затем они заходят в автобусы. Сейчас мужчины находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их направят для прохождения последующего лечения в учреждения Минобороны.