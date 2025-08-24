В регионах России началось досрочное голосование на сентябрьских выборах

В 24 субъектах РФ стартовало досрочное голосование на выборах регионального и муниципального уровней. Оно проводится на участках, расположенных в труднодоступных районах и на судах, находящихся в плавании, сообщили ранее в Центризбиркоме (ЦИК).

По данным ЦИКа, в отдаленных населенных пунктах и на морских судах досрочно смогут проголосовать около 470 тыс. избирателей. Всего сформирован 231 участок для таких целей. Создано более 2,5 тыс. временных групп членов избирательных комиссий, которые посетят почти 6 тыс. точек для голосования. Доставка членов избиркомов и урн организуется авиацией, водным транспортом и вездеходами.

На Камчатке досрочное голосование проходит на 118 участках, открытых на судах, и еще более чем в 80 отдаленных населенных пунктах. Члены избиркома уже работают в Корякском округе. В северных регионах аналогичные кампании охватывают полярные станции, маяки и оленеводческие стойбища; в Приморском крае члены избиркомов направляются на рыболовецкие и транспортные суда. В Сибири и на Крайнем Севере комиссии добираются до избирателей на вертолетах и паромах.

Выборы губернаторов, депутатов регионального и муниципального уровня, а также глав муниципалитетов пройдут с 12 по 14 сентября. В труднодоступных местностях досрочное голосование продлится до 11 сентября. В ЦИКе подчеркивают, что такая практика применяется ежегодно и направлена на обеспечение участия в выборах максимально широкого круга граждан, независимо от удаленности их места проживания.

Анна Коломенская