Выборы станут ближе к избирателям

Досрочное голосование на предстоящих в сентябре выборах начнется с 24 августа и будет проходить в 24 регионах на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях и на судах. Об этом сообщила на заседании Центризбиркома (ЦИК) 20 августа председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, досрочное голосование планируется проводить на 231 участке в целом по участку и еще на 458, где будет организовано голосование отдельных групп избирателей. Также досрочно проголосуют на 135 участках, образованных на судах, находящихся в плавании.

Кроме того, напомнила госпожа Памфилова, ЦИК «предоставил нашим коллегам в ряде регионов, где есть сложности, дополнительные возможности для реализации избирательных прав граждан». В частности, в 38 регионах будет организовано голосование групп избирателей, проживающих в местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Такая форма голосования будет применена в 5916 населенных пунктах на 2585 участках с общим числом избирателей чуть более 470 тыс. человек. Это небольшая доля от общего количества потенциальных избирателей на предстоящих выборах (всего 1,37%), но для маломобильных людей это имеет большое значение и они за это благодарны, подчеркнула глава ЦИКа.

В девяти субъектах РФ допускается голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). В 43 регионах применение дополнительных возможностей для реализации избирательных прав граждан не планируется, поскольку «там все нормально идет», сообщила Элла Памфилова.

Анастасия Корня