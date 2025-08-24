Основатель «Волга-Днепр» объявил о возможной передаче бизнеса государству

Основатель грузовой группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил, что бизнес авиакомпании может быть передан государству в ближайшее время, узнал «Ъ». По его словам, в организации заинтересованы те, кто «нуждается в услугах ее профиля», причем этот интерес проявляется «с учетом специфики текущего момента».

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

«Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма»,— сказал бывший собственник компании во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепра» в Ульяновске. Он отметил, что «родине есть что забирать».

Вопрос о передаче всех активов компании, включая техцентры, новым собственникам может решиться в ближайшие месяцы, заявили источники «Ъ». Такую вероятность начали рассматривать в «Волге-Днепр» еще с зимы, когда в офисе компании прошли обыски, а бизнес-партнера господина Исайкина Сергея Шкляника вызывали «на беседы» в СКР, утверждают собеседники.

Ценность «Волги-Днепра» раньше определялась лидирующей позицией на мировом рынке перевозки уникальных грузов. Сейчас этот фактор нивелировался из-за санкций, сообщил исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Несмотря на это, у компании все еще остается парк самолетов, опытная команда и запчасти.

