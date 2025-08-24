Шестой тур
«Рубин»—«Спартак» 0:2
Солари, 58; Мартинс, 53.
«Локомотив»—«Ростов» 3:3
Батраков, 7; Воробьев, 20; Сильянов, 82 — Мохеби, 57 (пен.); Сулейманов, 65; Роналдо, 90+8.
«Зенит»—«Динамо» (Мх) 4:0
Мостовой, 29 (пен.); Густаву Мантуан, 35; Горшков, 72; Глушенков, 90.
«Динамо» (М)—«Нижний Новгород» 3:0
Макаров, 16; Фомин, 46; Маричаль, 90+3.
«Крылья Советов»—«Краснодар» 0:6
Перрен, 3; Сперцян, 13 (пен.); Кордоба, 42, 86; Батчи, 78; Кривцов, 90.
ЦСКА—«Акрон» 3:1
Матеус Алвес, 6; Глебов, 19; Обляков, 59 (пен.) — Дзюба, 34.
Турнирная таблица
И В Н П М O
1. «Краснодар» 6 5 0 1 17:3 15
2. ЦСКА 6 4 2 0 14:5 14
3. «Локомотив» 6 4 2 0 16:9 14
4. «Рубин» 6 3 1 2 8:10 10
5. «Зенит» 6 2 3 1 11:7 9
6. «Балтика» 5 2 3 0 9:5 9
7. «Динамо» (М) 6 2 2 2 7:6 8
8. «Спартак» 6 2 2 2 8:10 8
9. «Крылья Советов» 6 2 2 2 9:12 8
10. «Ахмат» 6 2 1 3 7:8 7
11. «Оренбург» 6 1 3 2 7:8 6
12. «Акрон» 6 1 3 2 9:8 6
13. «Динамо» (Мх) 6 1 2 3 3:9 5
14. «Ростов» 6 1 1 4 6:11 4
15. «Нижний Новгород» 6 1 0 5 4:12 3
16. «Сочи» 5 0 1 4 3:15 1
Матч «Сочи»—«Балтика» завершился поздно вечером.