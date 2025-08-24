Скончался экс-ведущий «Вестей» Юрий Ростов

В США скончался известный в девяностые телеведущий Юрий Ростов — об этом сообщил в соцсетях продюсер Михаил Дегтярь со ссылкой на родных журналиста. Господин Ростов работал на ТВ с 1977 года, а в начале 1990-х с Татьяной Митковой вел информационную программу «Телевизионная служба новостей» в эфире «первой кнопки» Центрального телевидения. В январе 1991 года в числе других ведущих был отстранен за отказ зачитать в эфире официальное сообщение по поводу столкновений в Вильнюсе. А в мае 1991 года вместе со Светланой Сорокиной стал одним из первых ведущих программы «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Юрий Ростов

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС Телеведущий Юрий Ростов

«Это была самая заря нового телевидения, самое его начало. Время авторских программ, авторских новостей — то, чего раньше не было,— рассказала “Ъ” госпожа Сорокина.— У всех, кто работал тогда в "Вестях", был свой стиль. И я прекрасно помню Юру Ростова того времени, потому что у него был особенный, яркий стиль. Он был несколько старше всех нас, как мне помнится, был спокойнее в эфире, увереннее. И я уже потом, гораздо позже пересмотрела много американских фильмов, где показывали телеведущих. Тогда я поняла, что у Юры был именно такой, "американский" стиль работы в эфире: уверенный голос, спокойствие, взрослость».

Среди прочего господин Ростов запомнился стране выпуском «Вестей» от 7 ноября 1991 года. Тогда возникли технические проблемы, и ведущий сообщил телезрителям, что в этом виноват режиссер, а затем в прямом эфире обратился к нему: «Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени?» Эта фраза на время ушла в народ.

«Прекрасно помню этот замечательный эпизод, который прославил нашего режиссера Уваркина,— сказала “Ъ” госпожа Сорокина.— У Юры сплошные накладки были в эфире, и он тогда прямо сказал режиссеру Уваркину, что происходит. На следующий день я работала с Уваркиным и думала, что он страшно обижен этим выпадом. А Уваркин попросил меня показать, что в газетах пишут по этому поводу, потому что это была его минута славы. И он ничуть не обиделся на Юру, абсолютно не обиделся, я это точно помню».

В январе 1993 года господин Ростов уехал в США и до 1995 года работал в Нью-Йорке собкором «Вестей». После истечения контракта остался в Америке. С середины 1990-х годов работал завотделом новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB в Нью-Джерси, которая создавалась как русскоязычное радио, а затем была преобразована в ТВ. Пытался подрабатывать брокером на Нью-Йоркской бирже. До 2003 года вел программу «Сегодня в Америке» на канале RTVi (бывший «НТВ-Интернешнл» Владимира Гусинского). В последние годы был руководителем отдела новостей и ведущим авторской ежедневной программы «Мир сегодня» на русскоязычном кабельном телеканале RTN в Нью-Йорке.

Александр Черных