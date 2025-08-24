В США умер бывший ведущий «Вестей» Юрий Ростов

Российский журналист и бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов умер в США. Об этом РБК рассказал телерепортер и режиссер документального кино Михаил Дегтярь.

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Господин Ростов был одним из первых ведущих «Вестей» вместе с Евгением Киселевым (объявлен иностранным агентом, включен список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Александром Гурновым, Владиславом Флярковским и Светланой Сорокиной, которые до этого были сотрудниками программы «Телевизионная служба новостей».

Известен выпуск «Вестей» от 7 ноября 1991 года, где Юрий Ростов возмущался из-за технических неполадок. Телеведущий обращался к режиссеру выпуска во время прямого эфира. «Что-то происходит у нас, но режиссер об этом не сообщает как всегда... Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени?»,— говорил господин Ростов в эфире. Выпуск, где, в частности, рассказывалось о штурме хлебозавода в Ереване, о том, как в Сочи жители перекрыли автострады из-за отсутствия света, а также митингах оппозиции, впоследствии стал мемом.

В 1997 году в интервью «Ъ» господин Ростов рассказывал, как бросил работу собкора российского телевидения и стал американским брокером. Впрочем, через полгода он отказался от этого занятия, поскольку посчитал его не очень интересным. Он снова вернулся в СМИ — стал работать завотделом новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB из Нью-Джерси, которая обслуживала русский рынок.

