Турбинам выпишут резерв

Правительство решило оставить квоту в 5 ГВт для строительства энергоблоков на российских газовых турбинах в рамках отбора проектов модернизации старых ТЭС. Проекты введут в эксплуатацию в 2029–2031 годах, отбор планируется перенести с 1 октября на 31 октября. Также может быть продлен механизм экономии ресурса иностранных турбин. Выделение квоты для российских газовых турбин необходимо, но вместе с тем нужно повысить производительность машиностроителей, считают аналитики.

Правительство предлагает закрепить в проекте постановления квоту в 5 ГВт на отбор проектов модернизации ТЭС с применением российских газовых турбин. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 1 августа, который опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка». Ввести объем в эксплуатацию предлагается в 2029–2031 годах, хотя раньше рассматривался отбор только на 2031 год. На проекты модернизации старых ТЭС с вводом в 2030–2031 годах могут выделить квоту в 4 ГВт. Проведение конкурса регулятор хочет сдвинуть с 1 на 31 октября 2025 года.

Такие проекты модернизации ТЭС окупаются за счет надбавки к цене мощности на оптовом энергорынке для промышленных потребителей. «Совет производителей энергии» (СПЭ) ранее предлагал увеличить квоту для российских газовых турбин до 6,6 ГВт (см. “Ъ” от 23 апреля).

В проекте постановления также предлагается снять контроль за предельным CAPEX проектов модернизации, предусматривающих надстройку газовой турбины с использованием локализованного оборудования.

Кроме того, генераторам могут разрешить вводить модернизированные ТЭС раньше заявленных сроков поставки.

Среди других изменений — увеличение предельных капзатрат с 87,4 млн до 131 млн руб. за 1 МВт на проекты с применением турбин, купленных до 2019 года.

К ним требования по локализации применяться не будут.

Помимо этого, действие механизма экономии ресурса иностранных газовых турбин могут продлить до 31 декабря 2026 года. Он применялся до конца прошлого года, сообщал в январе председатель «Системного оператора» (диспетчер энергорынка) Федор Опадчий, отмечая, что у генкомпаний не было большого запроса на его продление.

В «Системном операторе» сообщили “Ъ”, что в период действия рыночного механизма, позволяющего экономить парковый ресурс газовых турбин, суммарная мощность объектов, им воспользовавшихся и находившихся в резерве, составляла 300–500 МВт в месяц. Механизм экономии ресурса с октября 2022 года использовался в отношении небольшой доли установок для минимизации рисков снижения надежности работы энергосистемы и может быть продлен, добавили в регуляторе.

773 миллиарда кВт•ч электроэнергии выработали ТЭС РФ в 2024 году, по данным Росстата

В «Совете рынка» сказали “Ъ”, что изменения в механизм отбора проектов модернизации по большей части направлены на его приведение в соответствие с текущими условиями, изменившимися по сравнению с периодом разработки. По данным регулятора, перенос отбора проектов предложен для согласования со сроками вступления в силу соответствующих изменений нормативно-правового акта.

В СПЭ говорят, что ряд генкомпаний заинтересованы в проведении отбора на 2029 год, потенциальные проекты по модернизации как турбинного, так и котельного оборудования находятся в высокой степени проработки. СПЭ считает, что целесообразно обсудить с министерствами возможность либо увеличения квоты отбора, либо иные механизмы, направленные на исполнение программы модернизации в установленный срок. Там добавили, что за последние три года затраты по отдельным мероприятиям проектов модернизации ТЭС выросли от 2,5 до 5 раз.

В «Ростехе» сообщили “Ъ”, что входящая в госкорпорацию ОДК наращивает поставки в энергетическом секторе и обладает необходимым ресурсом для производства оборудования для модернизации ТЭС.

В Минэнерго и «Силовых машинах» не ответили на вопросы “Ъ”.

Директор департамента энергетики «Рексофта» Сергей Черепов считает, что выделение квоты и специальных условий под проекты ТЭС с российскими газовыми турбинами необходимо, но для машиностроителей квота в 5 ГВт сегодня выглядит как очень амбициозная цель. «У всех на слуху проблемы с производством у "Силовых машин", которые являются исполнителем НИОКР по программе разработки отечественных газовых турбин большой мощности»,— напоминает он.

Заявленные планы ОДК по выходу на ежегодное производство четырех ГТД-110М в 2028 году, по мнению аналитика, также ставят под сомнение возможность достижения цели в 5ГВт в 2031 году без изменения в политике импортозамещения и увеличения доли локализации газовых турбин из дружественных стран — Китая и Ирана. Работу по повышению производительности машиностроителей, считает господин Черепов, надо начинать сейчас.

