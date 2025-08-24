Путин поедет в Китай на следующей неделе

Президент России Владимир Путин отправится в Китай на следующей неделе. Он пробудет там четыре дня. Об этом сообщили в Telegram-канале программы «Вести».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В КНР состоятся переговоры делегаций России и Китая. Также господин Путин поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Кроме Владимира Путина в ней поучаствуют лидеры более 20 государств, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

В последний раз российский президент был в Китае в 2024 году — это была его первая зарубежная поездка после переизбрания. Тогда прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

