Bloomberg: Китай послал США намек перед накануне саммита ШОС

Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества Китай направил завуалированную критику в адрес США, сообщает Bloomberg. Пекин обвинил «определенную страну» в эгоизме, который создает «угрозу миру во всем мире».

Эта страна «стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других», сказал официальный представитель МИД КНР Лю Бинь. Он отметил, что ШОС предлагает альтернативу «устаревшим концепциям» менталитета холодной войны, включая «столкновение цивилизаций» и «игру с нулевой суммой». По его словам, организация выступает за систему глобального управления нового типа, выходящую за рамки прежних подходов.

Саммит ШОС соберет более 20 мировых лидеров, в числе которых президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди. Встреча пройдет под председательством Китая в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.