Между деньгами и свободой

Основные возможные инструменты господдержки креативного сектора уже созданы и сейчас необходимо не столько создавать новые, сколько выстраивать логику этой системы, искать баланс между грантами и инвестициями, а также стимулировать бизнес к собственным вложениям, говорится в докладе фонда «Инносоциум» и Московской школы управления «Сколково». Эксперты отмечают, что представители творческих индустрий, получающие госзаказы, льготы, поддержку экспорта и так далее, воспринимают государство как гарант своей устойчивости, но вместе с тем опасаются избыточного регулирования.

Доклад «Креативная экономика России: Итоги и векторы развития после ПМЭФ-2025» подготовлен фондом «Инносоциум» совместно с лабораториями креативных индустрий и искусственного интеллекта Московской школы управления «Сколково». Эксперты изучили текущее состояние этой части экономики, ее перспективы и формы господдержки.

Поясним, креативный сектор включает 16 направлений: народные художественные промыслы, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, книжное дело, исполнительские искусства, кино, телепрограммы и фильмы, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия и музыка. По итогам 2024 года вклад этих отраслей в ВВП, по данным Росстата, составил 4,1%. К 2030 году власти рассчитывают увеличить показатель до 6% (см. “Ъ” от 25 июня).

В докладе отмечается важность прошлогоднего принятия закона о креативных индустриях. Он создал нормативную основу для системной поддержки сектора (грантовые программы, льготы по аналогии с выданными фонду «Сколково», поддержка инфраструктурных проектов). Фактическая же поддержка «креатива» происходит на региональном уровне.

«В целом можно сказать, что сегодня около 80% набора инструментов поддержки уже существует»,— сказано в докладе. При этом отмечается, что, несмотря на активность грантовых институтов, системного инвестиционного контура пока не создано. В связи с этим авторы напоминают об идее специализированного инвестиционного фонда с венчурной логикой, который мог бы финансировать проекты на стадии масштабирования.

Другая отмеченная проблема — появление «прослойки постоянных грантополучателей», считающих бюджетные деньги исключительно источником льгот, а не стимулом к развитию. Участники рынка воспринимают государство как связующее звено и гарант устойчивости (в кино — госзаказы и гранты, в моде — поддержка экспорта, в рекламе — стандарты и маркировка, в разработке игр — льготы и регулирование), но при этом опасаются избыточного регулирования и превращения поддержки в цель деятельности.

Авторы доклада считают, что господдержка креативных индустрий должна заключаться не столько в создании новых форм, сколько в выстраивании логики системы помощи, в нахождении баланса между грантами и инвестициями, в стимулировании бизнеса к самостоятельным вложениям. Государство предоставляет гранты, вводит льготы, развивает инфраструктуру, но инвесторы с осторожностью относятся к проектам из-за непонимания, как они окупаются и какой мультипликативный эффект для экономики создают. Монетизация интеллектуальной собственности в РФ не развита, так что банки неохотно кредитуют креативные проекты.

Напомним, сейчас правительство достраивает комплексную систему поддержки отрасли. К середине февраля 2026 года Минэкономики должно подготовить «Стратегию развития креативных индустрий до 2036 года». Глава ведомства Максим Решетников в качестве одной из главных задач называл четкое определение границ сектора. По его словам, необходимо разобраться с кодами классификатора ОКВЭД, которые сейчас не всегда адекватно отражает отраслевую действительность (см. “Ъ” от 25 июня).

Венера Петрова