Рекламному рынку рунета предсказали рост на 23% по итогам года

Рекламный рынок в медиа по итогам года может вырасти на 23%, до 52 млрд руб. Прогноз представила Kokoc Group. Лидером по объему бюджетов останется YouTube с показателем 24,7 млрд руб., несмотря на проблемы с работой в РФ.

На втором месте — Telegram (12,4 млрд руб., рост 50%), на третьем — VK (7,6 млрд руб., +63%). В аутсайдерах Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), теряющий 26%, и быстрорастущий Rutube (+128%). В «VK Рекламе» «Ъ» сообщили о совершенствовании инструментов, в «Газпром-медиа» видят «стремительный рост Rutube».

«У YouTube нет сопоставимых конкурентов: Rutube стал площадкой для кино, а не блогинга. VK не дает роста креаторам, а Telegram не обеспечивает виральные охваты»,— пояснил гендиректор Comunica Михаил Умаров.

