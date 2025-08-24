В Чувашии за неделю объявили 322 госзакупки на 1,5 млрд рублей

В Чувашии за неделю объявили 322 государственные закупки на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии объявили 322 госзакупки на 1,5 млрд рублей за неделю

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии объявили 322 госзакупки на 1,5 млрд рублей за неделю

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самым дорогим тендером стала доставка и размещение модульного здания для приемно-диагностического отделения больницы скорой помощи в Чебоксарах. На работы был выделен 521 млн руб из бюджета республики.

Самой эффективной закупкой недели стал тендер на ремонт 2 этапа Лапсарского проезда за 1 млрд руб. Сумма экономии составила более 190 млн руб, что составляет 18% снижения от начальной цены закупки.

Влас Северин