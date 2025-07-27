На второй этап ремонта Лапсарского проезда в Чувашской Республике выделили чуть более 1 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на второй этап ремонта Лапсарского проезда выделили 1 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии на второй этап ремонта Лапсарского проезда выделили 1 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонтируемый участок составляет 2,56 км. Работы планируется провести в два этапа: с 1 мая по 31 октября 2026 года и в тот же период 2027 года.

В рамках капремонта планируется уложить новые слои дорожного покрытия, обустроить водоотвод, обустроить тротуары, а также восстановить разметку и установить дорожные знаки.

Заказчиком выступает КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. Работы планируется выполнить за счет средств из федерального бюджета.

Влас Северин