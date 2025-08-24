Металлургический уголь из России подорожал на всех направлениях

Цены на российский коксующийся уголь к середине августа выросли по всем ключевым направлениям. Как сообщает NEFT Research, в портах Азово-Черноморского бассейна тонна подорожала на 4,1%, до $131,7, на Балтике — на 4,3%, до $124,2, на Дальнем Востоке — на 1,7%, до $146 (FOB).

На западе рост связан с логистическими сбоями в Австралии, на востоке — с повышением котировок в Китае. Российское пылеугольное топливо подорожало на 9,8%, до $135 за тонну (CFR).

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что фундаментальные факторы, определяющие долгосрочный тренд, не изменились: производство стали в Китае и мире не растет и на рынке сохраняется профицит угля.

