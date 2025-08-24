Производство спирта в России в июле снизилось на 13,5%

Производство этилового спирта в РФ в июле сократилось на 13,5% в годовом выражении, до 5,17 млн дал. С начала года спад составил 14,9%, до 41,47 млн дал, сообщили «Ъ» в Росалкогольтабакконтроле. Отгрузки снизились на 19,6%, до 29,96 млн дал.

Тенденция сохраняется, несмотря на восстановление рынка алкоголя в целом. Как пояснил замгендиректора «Татспиртпрома» Никита Мингалев, спад во многом вызван перепроизводством в конце 2024 года перед повышением акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ). Рост МРЦ, например, на водку — до 349 руб. за 0,5 л, — привел к падению спроса. Потребители стали чаще покупать менее крепкие напитки.

Дополнительным фактором стали региональные ограничения продаж. «Осторожнее планировать разлив производителей вынудили и вводимые на региональном рынке ограничения», — отметил коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Крупнейший производитель «Росспиртпром» в январе–мае сократил производство на 21%. Наиболее заметный спад зафиксирован в Дагестане (–58,1%) и Северной Осетии (–35%). Ожидается, что ситуация улучшится в преддверий новогоднего сезона.

Подробнее — в материале «Ъ».