В Ленобласти с начала года потерялось более 300 человек

С начала текущего года на территории Ленинградской области потерялся 301 человек, включая шестерых детей. Такие цифры в ходе пресс-конференции в ТАСС 15 августа назвал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти Алексей Николенко.

«К сожалению, обнаружили тела шестерых, троих не нашли. За аналогичный период прошлого года в Ленобласти потерялись 432 человека»,— отметил господин Николенко.

Для того, чтобы не потеряться при походе в лес, в МЧС рекомендуют заранее изучить местность, поставить в известность родственников, сообщив им время планируемого возвращения, зарядить телефон и взять с собой пауэрбанк, надеть яркую одежду, на всякий случай запастись едой, водой, компасом и, при необходимости, лекарствами.

В случае если человек все-таки потерялся, то спасатели настоятельно рекомендуют не паниковать, позвонить в экстренные службы по номеру 112, оставаться на месте и ждать помощи специалистов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в лесу под Петербургом пропала 85-летняя актриса из «Тайн следствия» и «Гоголя» Людмила Лебедева.

Андрей Цедрик