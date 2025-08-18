«Росатом» сообщил детали об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Госкорпорация «Росатом» рассказала, что попытка атаковать Смоленскую атомную электростанцию при помощи БПЛА в ночь на 17 августа не повлияла на работу АЭС.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока … Радиационный фон на промышленной площадке... не изменялся»,— говорится в сообщении «Росатома». Корпорация уточнила, что беспилотник был подавлен на территории промплощадки в районе третьего энергоблока. Ущерб оценивается как незначительный, пострадавших нет.

«Росатом» также напомнил, что «за последний месяц практически каждый день» Вооруженные силы Украины пытаются атаковать Запорожскую АЭС. «Безответственные атаки украинской стороны ... представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности»,— добавила госкорпорация.

О попытке атаковать Смоленскую АЭС сообщала ФСБ. Там уточнили, что на подлете к станции был подавлен беспилотник самолетного типа «Спис». СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ).