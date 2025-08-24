Полиция задержала петербуржца, бросавшегося с ножом на прохожих в центре города

В одиннадцатом часу вечера 22 августа в полицию поступило сообщение о том, что у дома 35 по Невскому проспекту неизвестный бросается с ножом на прохожих, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прибывший на место наряд задержал 35-летнего подозреваемого, его доставили в отдел полиции. Тем временем с места происшествия с порезами рук бригаде скорой помощи в удовлетворительном состоянии передали 17-летнего юношу, на которого напал задержанный.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Нож был изъят. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Маркелов