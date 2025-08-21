В Петербурге задержали ударившего ножом посетителей охранника букмекерской конторы

В Санкт-Петербурге задержали охранника букмекерской конторы, ударившего ножом трех посетителей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе петербургской полиции.

Накануне около 03:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о поножовщине в букмекерской конторе на проспекте Энгельса, 145. Выяснилось, что после конфликта с нетрезвыми посетителями из-за их неадекватного поведения 60-летний охранник нанес им удары ножом. В результате два жителя Тюменской области 33 и 35 лет, а также 38-летний иностранный гражданин были госпитализированы с различными ранениями.

По факту случившегося возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). По этой статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Артемий Чулков