В Рыльске при обстреле пострадали двое человек

Город Рыльск в Курской области попал под обстрел. Пострадали двое мужчин 38 и 43 лет. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести.

При обстреле в городе полностью сгорел один частный дом, утверждает господин Хинштейн. Менее серьезные повреждения получили еще несколько жилых строений, под удар попал и многоквартирный дом. Снаряды повредили девять автомобилей и 10 гаражей. Правительство региона поможет восстановить имущество, пообещал врио губернатора.

Кроме того, в Рыльск привезли 21-летнего парня, который был ранен в селе Толпино Кореневского района, добавил господин Хинштейн. Там он получил рваные раны левого бедра. Медики оказали ему помощь, госпитализация молодому человеку не потребовалась.

Рыльск расположен на западе Курской области, недалеко от границы с Украиной. Город, где живут меньше 15 тыс. человек, периодически попадает под обстрелы.